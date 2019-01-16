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Заповедник Плаюл Фагулуй

Пережить зиму: как заповедники заботятся о животных в холода

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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В резервации "Плаюл Фагулуй", что в переводе на русский означает - "буковый край", ежегодно на дополнительную подкормку зверей в морозы тратят порядка 150 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik, Дарья Чернега. В холода в дополнительной заботе о здоровье нуждаются не только люди, но и животные. В заповеднике "Плаюл Фагулуй" сейчас активно прикармливают диких животных, которым из-за толстого слоя снега сложно самостоятельно найти себе пропитание.

  • Заповедник Плаюл Фагулуй
    Заповедник "Плаюл Фагулуй"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Заповедник Плаюл Фагулуй
    Заповедник "Плаюл Фагулуй"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Заповедник Плаюл Фагулуй
    Заповедник "Плаюл Фагулуй"
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Заповедник "Плаюл Фагулуй"

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По всему заповеднику "Плаюл Фагулуй" расставлены 30 кормушек, к которым могут прийти звери, чтобы найти себе пищу.

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 Заботиться о пропитании животных лесники начинают с наступлением первых холодов: с ноября и по март. Но особенно остро звери нуждаются в помощи человека после метелей, когда слой снега в лесу превышает 10 сантиметров. В это время начинается усиленная подкормка. Поэтому разные лакомства для обитателей заповедника лесничие готовят заранее: косят сено, собирают кукурузу и покупают другую полезную еду.

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"Мы заготовили 50 тонн сена, пять тонн кукурузы, семь тонн зеленых веток, и еще 70 тонн яблочных отходов, которые привлекают животных своим запахом и вкусом", - рассказал директор заповедника "Плаюл Фагулуй" Георгий Ворническу.

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Несмотря на то, что люди прикармливают животных каждую зиму, ручными и доверчивыми их назвать нельзя. Обитатели заповедника к кормушкам подходят только ночью. Днем их там встретить практически невозможно. В это время суток они прячутся в укрытиях и отдыхают.

Какие животные живут в заповеднике "Плаюл Фагулуй"

В резервации обитают животные, характерные для молдавских широт. Это – барсуки, лисы, дикие птицы, кабаны, олени двух видов и косули. Последние, кстати, представляют собой самую большую популяцию, которая насчитывает 200 особей. При этом косули считаются самыми слабыми и уязвимыми животными. Намного лучше о себе в холодный период года могут позаботиться кабаны – их природный навык рыть землю помогает найти под снегом желуди и питательные семена. Но, тем не менее, и они не отказываются от лакомств, которыми их угощает человек. Как отмечают сотрудники заповедника, подкормку животных они осуществляют два-три раза в неделю. И после каждого раза кормушки остаются пустыми.

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Теги:
зима, Молдова
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