Россотрудничество готово к новым проектам в Приднестровье

Руководитель представительства обсудил с лидером Приднестровья планы сотрудничества на 2019 год.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Представительство Россотрудничества в Молдове готово продолжить реализацию различных гуманитарных проектов на территории Приднестровья. Об этом сказал на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским глава этой российской организации Михаил Давыдов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"При разработке плана совместных мероприятий на 2019 год были учтены предложения приднестровской стороны. На сегодняшний день есть все основания для их реализации", – выразил уверенность Давыдов.

Собеседники сошлись во мнении, что необходимо дальнейшее развитие контактов, а также расширение перечня совместных проектов и инициатив, которые будут способствовать укреплению гуманитарных связей между Приднестровьем и Российской Федерацией.