Шестилетний мальчик из Тирасполя установил рекорд по отжиманиям — видео

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Шестилетний житель Тирасполя Ярослав Текнеджан установил рекорд по отжиманиям от пола в своей возрастной категории.

Маленький рекордсмен сумел отжаться 500 раз за 23 минуты. Для сравнения, взрослый профессиональный спортсмен за это время отжимается в среднем около 200 раз.

Видео с отжиманиями снял папа Ярослава, и оно сразу стало популярным в интернете. О рекорде рассказал приднестровский телеканал ТСВ.

Мальчик уже несколько лет занимается дзюдо. В программу занятий спортивного клуба входит и система силовой подготовки.

Это невероятно: пятилетний чеченский мальчик отжался 4105 раз за 146 минут - видео>>>

Ранее в интернете обрел популярность другой маленький спортсмен. Пятилетний Муса Хараников из Чечни отжался 4105 раз за 2 часа и 26 минут.