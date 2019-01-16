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Урна для голосования

Выборы-выборы: как будут голосовать студенты, заключенные и служащие армии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Некоторые избиратели не смогут проголосовать по одномандатным округам на парламентских выборах. Вместо четырех они получит по три бюллетеня.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Избиратели без прописки или не зарегистрированные по месту жительства на выборах в парламент и республиканском консультативном референдуме могут проголосовать на любом избирательном участке, где они будут включены в дополнительные списки избирателей, уточнили в среду в Центральной избирательной комиссии.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент Молдовы: почему каждый получит по четыре бюллетеня

Избиратели без прописки получат только три бюллетеня вместо четырех. Они не смогут проголосовать за кандидата по одномандатному округу.

Граждане с пропиской и зарегистрированные по месту жительства могут проголосовать там, где проживает избиратель.

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Кто как голосует?

Студенты и школьники с правом голоса, обучающиеся в образовательных учреждениях в населенных пунктах, где у них нет регистрации, могут голосовать на парламентских выборах за кандидатов от национального избирательного округа и на республиканском консультативном референдуме на всех открытых избирательных участках в этих населенных пунктах. А если у них есть прописка и регистрация, то они могут отдать свою голос и за кандидата от одномандатного округа.

Избиратели, которые на момент голосования находятся в больнице, на курорте, базе отдыха, пребывают вне населенных пунктов их постоянного местожительства, могут проголосовать за кандидатов от национального избирательного округа и на республиканском консультативном референдуме.

город
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишинев разделили до марта на округа

То же самое касается лиц, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест, для лиц, находящихся в тюрьме, в отношении которых приговор не является окончательным, исполняющих наказание за правонарушение в виде ареста, для лиц, осужденных в населенных пунктах, в, которых не имеют регистрации по месту жительства или пребывания.

Те же условия предусмотрены и для военнослужащих срочной службы.

Лица, которые будут находиться под домашним арестом, смогут потребовать переносную урну, проинформировав власти.

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До голосования осталось чуть больше месяца

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
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