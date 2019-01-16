В Тирасполе тем, кто не окунется в крещенскую прорубь,предложат альтернативу

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В разных городах региона активно ведется оборудование купелей для желающих окунуться в холодную воду в день Крещения Господня 19 января. По древнему поверью считается, что вода в этот день после освящения становится животворящей, и каждый, кто в ней искупается, – исцелится от болезней.
Где купаться можно и где нельзя
Во избежание несчастных случаев местные власти просят совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации специалистами будет оказана помощь нуждающимся. В Бендерах особо оговариваются места, где запрещено окунаться.
"Категорически запрещено купание в озере, расположенном в парке Дружбы народов, и на всей акватории реки Днестр в границах города Бендеры за исключением купели, расположенной на территории городского пляжа", - предупредили в местной администрации.
Для тех, кто боится холодной воды
Тираспольские власти придумали решение вопроса для тех, кто не готов пройти обряд в его традиционном виде, но хотел бы все-таки приобщиться к символическому ритуалу.
"На территории пляжа также будет размещена дополнительная чаша с теплой водой для тех, кто не хочет или не может по тем или иным причинам окунаться в холодную воду", - рассказали о ноу-хау в администрации Тирасполя.
Что сделано для безопасности
После оборудования купели власти благоустраивают близлежащую зону. Для удобства желающих совершить погружение на берегу реки будут установлены палатки с обогревом, где можно переодеться и согреться ароматным чаем.
Повсеместно безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели и правоохранители. Также у купелей будет дежурить бригада скорой помощи.
Предупреждение для смельчаков
При купании рекомендуется окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Также не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.