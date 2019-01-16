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В Тирасполе тем, кто не окунется в крещенскую прорубь,предложат альтернативу

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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В Приднестровье готовятся к одному из главных праздников для православных христиан - Крещению Господню, которое традиционно отмечается 19 января.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В разных городах региона активно ведется оборудование купелей для желающих окунуться в холодную воду в день Крещения Господня 19 января. По древнему поверью считается, что вода в этот день после освящения становится животворящей, и каждый, кто в ней искупается, – исцелится от болезней.

Где купаться можно и где нельзя

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Местом проведения ритуала в приднестровском регионе как обычно становятся традиционные места отдыха у реки Днестр. Например, в Дубоссарах крещенские купания пройдут на прибрежной полосе у Дубоссарской ГЭС, в Григориополе официально будет открыто одно специально предназначенное место в районе городского пляжа.

Во избежание несчастных случаев местные власти просят совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации специалистами будет оказана помощь нуждающимся. В Бендерах особо оговариваются места, где запрещено окунаться.

"Категорически запрещено купание в озере, расположенном в парке Дружбы народов, и на всей акватории реки Днестр в границах города Бендеры за исключением купели, расположенной на территории городского пляжа", - предупредили в местной администрации.

Для тех, кто боится холодной воды

Тираспольские власти придумали решение вопроса для тех, кто не готов пройти обряд в его традиционном виде, но хотел бы все-таки приобщиться к символическому ритуалу.

"На территории пляжа также будет размещена дополнительная чаша с теплой водой для тех, кто не хочет или не может по тем или иным причинам окунаться в холодную воду", - рассказали о ноу-хау в администрации Тирасполя.

Что сделано для безопасности

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Купание в проруби: очищение души или возможность простудиться
Во всех населенных пунктах, где местные власти устанавливают купели для крещенского обряда, специалисты заблаговременно осматривают территорию пляжа и дно реки, чтобы убедиться - во время погружения в воду никакие предметы не смогут повлиять на безопасность проходящих обряд.

После оборудования купели власти благоустраивают близлежащую зону. Для удобства желающих совершить погружение на берегу реки будут установлены палатки с обогревом, где можно переодеться и согреться ароматным чаем.

Повсеместно безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели и правоохранители. Также у купелей будет дежурить бригада скорой помощи.

Предупреждение для смельчаков

При купании рекомендуется окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Также не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Теги:
Крещение Господне, Приднестровье
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