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Можно ли во время Великого поста пить кофе: успокаивающий ответ священника

© Fotolia / Ferumov
Общество
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Гастрономические привычки могут привести к одному из больших грехов – чревоугодию, суть поста состоит в ограничении желаний. 

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Запрета на кофе или чай во время Великого поста, который уже началася, не существует, пить можно, но это не должно быть страстью, считает Архимандрит Михаил Данилюк, игумен монастыря Вовидения-Нямц, которого цитирует Sputnik.md

"Само по себе вредно не потребление кофе или чая, а страсть, привычка, привязанность. Когда считается это вопросом "бон тон". Любая зависимость — это грех, с которым нужно бороться", - отметил священник.

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Церковь считает, что гастрономические привязанности могут привести к одному из больших грехов – чревоугодию, а смысл и суть поста состоит в ограничении желаний.

Кстати, вот несколько советов как вообще правильно употреблять кофе.

  • Пейте натуральный, свежеприготовленный кофе, но никак не растворимый.
    Не употребляйте кофе натощак.
    Последняя чашка должна быть выпита не позднее, чем за 7-8 часов до сна.
    Безопасная норма для здоровья – 300 мг кофеина или 3-4 чашки кофе в день.
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