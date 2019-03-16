Можно ли во время Великого поста пить кофе: успокаивающий ответ священника

Гастрономические привычки могут привести к одному из больших грехов – чревоугодию, суть поста состоит в ограничении желаний.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Запрета на кофе или чай во время Великого поста, который уже началася, не существует, пить можно, но это не должно быть страстью, считает Архимандрит Михаил Данилюк, игумен монастыря Вовидения-Нямц, которого цитирует Sputnik.md

Părintele Mihail Daniliuc, de la schitul Vovidenia-Neamț, România, explică dacă este sau nu consumul de cafea un păcat. https://t.co/wEe7TTZHt5 — Sputnik Moldova (@sputnikmoldova) 16 марта 2019 г.

"Само по себе вредно не потребление кофе или чая, а страсть, привычка, привязанность. Когда считается это вопросом "бон тон". Любая зависимость — это грех, с которым нужно бороться", - отметил священник.

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Церковь считает, что гастрономические привязанности могут привести к одному из больших грехов – чревоугодию, а смысл и суть поста состоит в ограничении желаний.

Кстати, вот несколько советов как вообще правильно употреблять кофе.

Пейте натуральный, свежеприготовленный кофе, но никак не растворимый.

Не употребляйте кофе натощак.

Последняя чашка должна быть выпита не позднее, чем за 7-8 часов до сна.

Безопасная норма для здоровья – 300 мг кофеина или 3-4 чашки кофе в день.