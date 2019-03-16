Проверки на дорогах - полиция продолжает "отлов" нарушителей и в выходные

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Всего за несколько часов сотрудники Национального инспектората по патрулированию (НИП) выявили более 200 водителей, которые не оплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Среди них более 150 водителей были наказаны за превышение скорости, 23 водителя – за нарушение предписаний дорожных знаков и проезд на красный сигнал светофора, девять водителей отправились в путь с неисправными тормозами, а двое были пойманы пьяными за рулем.

© Sputnik / Miroslav Rotari Власти Молдовы закручивают гайки: водителей ждут ограничения

Акция по "отлову" неплательщиков штрафа продолжается в выходные дни и должна завершиться в конце следующей неделе. Кроме того, повышенное внимание патрульных будет привлечено к выявлению нарушителей скоростного режима, любителей садиться за руль в нетрезвом виде и злоупотребляющих тонировкой стекол.

Ранее правительство Молдовы внесло изменения в правила дорожного движения – парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только в специально обустроенных местах и при условии, что для движения пешеходов останется не менее 1,5 метров.

Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.