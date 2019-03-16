Названа основная версия гибели девочки, найденной в лесу близ Кицкан

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Предварительная версия причины гибели 12-летней девочки, пропавшей месяц назад и найденной в лесу - самоубийство. Об этом заявили правоохранительные органы Приднестровья.

Диана Скоробогатько пропала месяц назад после посещения Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря, расположенного в селе Кицканы. После длительных поисков девочку нашли в лесу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пока вы спали: нападение на мечеть в Новой Зеландии, страшная находка в Кицканах

"По предварительным данным, которые основаны на осмотре места происшествия и тела, следствие считает, что это предположительно суицид", - заявила пресс-секретарь Следственного комитета Елена Натолоченная. По её словам, в разработке находятся и другие версии. Правоохранители изучают также и обстоятельства, которые могли подтолкнуть девочку к суицидальным настроениям.

Окончательные выводы будут оглашены после подведения официальных итогов судебно-медицинской экспертизы. На проведение экспертизы уйдет до двух недель.

Диана Скоробогатько ушла из дома 17 февраля и направилась в Кицканский Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь. Около 9 утра несовершеннолетняя ушла с территории храма в неизвестном направлении, а 14 марта ее тело было обнаружено в лесу между сёлами Кицканы и Меренешты.

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