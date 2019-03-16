Жители Кишинева вышли на субботник по уборке берегов реки Бык

Десятки волонтеров собирают мусор в пакеты, а грузовики транспортируют собранные отходы на свалки.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Жители Кишинева вместе с сотрудниками муниципальных служб проводят сегодня субботник по очистке берегов реки Бык от мусора. Фоторепортаж о ходе уборки опубликовала на своей странице в Facebook примэрия столицы.

Субботник, в котором приняли участие работники муниципальных служб и волонтеры, начался утром 16 марта. По замыслу, участникам мероприятия предстояло убрать мусор не только на берегах Быка, но и на его притоках в черте муниципия.

Примэрия обеспечила волонтерам рабочие рукавицы и мешки для сбора мусора.

Мэрия столицы позвала кишиневцев на субботник>>>

Реки Бык и Реут, являющиеся основными притоками Днестра, скоро исчезнут, если не восстановить их экосистему, ранее заявляли экологи. В течение нескольких лет различные участки реки Бык, протекающей через Кишинев, муниципальные службы пытаются очистить от грязи, мусора и ила.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости