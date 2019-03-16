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Шерпенский плацдарм

На мемориале в Шерпенах стартовала подготовка к встрече 75-летия Победы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Президент Молдовы рассказал о программе юбилейных торжеств, которые охватят всю Молдову.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, посол РФ в Молдове Олег Васнецов и активисты в субботу высадили саженцы деревьев на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Озеленение мемориала - часть программы подготовки к торжественному празднованию в Молдове 75-летия Великой Победы.

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"Сегодня в Шерпенах дали старт мероприятиям под эгидой Президента Республики Молдова в ознаменование 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вместе с послом России Олегом Васнецовым, президентскими советниками, руководством Союза офицеров, гражданскими активистами и членами "Молодой Гвардии" приняли участие в высаживании деревьев на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", - написал в Facebook глава молдавского государства.

По сообщению Игоря Додона, торжественные мероприятия планируются во всех городах, которые в нынешнем году будут праздновать годовщину освобождения.

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В понедельник, 18 марта, будет отмечаться 75-летие освобождения города Сороки, а 13 апреля - юбилейная годовщина взятия Шерпенского плацдарма. На улицах Кишинева 9 Мая состоится традиционный Марш Победы, также как и 24 августа, в годовщину завершения Ясско-Кишиневской операции.

План действий также предусматривает реставрацию исторических памятников, перезахоронение останков воинов, павших на поле боя, организацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, публикацию научных и журналистских работ, съемку документального фильма об освобождении Молдовы. Кроме того, по инициативе Президента на дому навестят всех здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны.

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Теги:
Ясско-Кишиневская операция, Победа
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