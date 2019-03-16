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В Молдове восстановят несколько крупных мемориалов ВОВ

© Photo: Дубоссары официальный сайт
Общество
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В этом году сразу в нескольких населенных пунктах республики планируют восстановить и открыть мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В 2019 году Славянская правозащитная организация "Вече" совместно с местными органами власти и российскими партнерами откроют обновленные мемориалы воинской славы в нескольких населенных пунктах Молдовы, сообщил председатель организации "Вече" и руководитель Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75" Николай Гуцул. 

Заседание правления организации Вече и Республиканского общественно-публичного оргкомитета Виктория-75
© Sputnik / Nicu Goncear
Заседание правления организации "Вече" и Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75"

"В этом году совместно с местными органами власти и некоторыми регионами России мы решили открывать целые мемориальные комплексы. Так, на 12 апреля намечено открытие мемориала в селе Копанка, Каушанского района", - сказал Гуцул.

Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм – стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, занятый в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов.
© Sputnik / Rodion Proca
Десятки мемориалов восстановлены в Молдове на средства из РФ – Гуцул

По его словам, на днях завершилась установка 100 гранитных плит с именами 1600 погибших воинов. Часть средств на восстановление мемориала поступила от Российской Федерации – Фонда "Русский мир", однако основную сумму изыскала местная администрация - примар Афанасий Куцаре.

На 4 мая намечено открытие целого мемориального комплекса в селе Гура Быкулуй, Новоаненского района. Там планируется увековечить память почти 1400 погибших советских воинов и односельчан, из которых 18 героев.

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"В День Победы, 9 мая, открываем мемориальный комплекс, где покоятся 343 советских воинов Ясско-кишиневской операции и воинов-односельчан. Там огромный обелиск, который мы реконструируем. Там же 22 июня запланировано перезахоронение останков с братской могилы у старой школы. Из-за оползня памятник там разрушился", - отметил Гуцул.

На май этого года запланировано завершение вопроса по реставрации памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву в Оргеевском районе.

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© Sputnik /
Мемориалы ВОВ: в Молдове их реконструируют больше, чем планируют изначально

"Рассчитываем, что до конца августа при поддержке местных органов власти Унгенского района коммуны Тодирешты и правительства Москвы отреставрируем воинский памятник-обелиск у села Грасены", - добавил Гуцул.

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По его словам, намечены и другие инициативы, по которым планируется составить проектные документации. "Это связано с работами в Холерканах Дубоссарского района, Жевренах Криулянского района и в других населенных пунктах, чтобы в следующем году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, удастся открыть еще хотя бы 3-4 крупных мемориальных комплекса воинских захоронений", - пояснил Гуцул.

Он также отметил, что до конца года планируется сдать книгу-фотоальбом о восстановленных мемориалах и воинских памятниках на территории Молдовы за 25 лет деятельности Славянской правозащитной организации "Вече".

Открытие мемориала
© Sputnik / Miroslav Rotari
В селе Ковурлуй восстановили мемориал ВОВ и Первой мировой войны

"В апреле следующего года нашей организации будет ровно 25 лет. В канун 75-летия Победы будем проводить международную конференцию, обмениваться опытом по восстановленным памятникам на территории Молдовы", - сказал он.

Председатель организации "Вече" также выразил надежду, что те местные органы власти, с которыми работает структура, активно отнесутся к организации мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

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"Безусловно, Россия помогала и будет помогать в обустройстве воинских захоронений и памятных комплексов Великой Отечественной. Не надо забывать, что в силу исторических и политических аспектов мы жили в одной стране, а теперь - в разных", - заявил временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Молдова Роман Романов.

По его словам, есть очень серьезная правовая основа как в России, так и в Молдове и других республиках бывшего СССР.

"Формально работа по защите воинских памятников, по их ремонту обустройству там, где требуется, - это задача властей стран, входящих в СНГ. Мы ту же самую работу проводим на пространстве России. Причем в РФ тоже очень много воинских захоронений. Но это не значит, что Россия не будет продолжать оказывать содействие в этой работе. Конечно, будет", - подчеркнул он.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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