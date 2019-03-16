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Гитара Ивана Демьяна

Печальная история юноши из Кишинева растрогала зрителей музыкального шоу

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Двадцатилетний Денис Лупан рассказал, что музыка буквально спасает его. Жизнь молодого человека сложилась очень непросто.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Выступление молодого человека из Кишинева на румынском музыкальном конкурсе "Românii au Talent" до слез растрогало публику.

Элина Шавга
© Photo: Facebook / Romanii au talent
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Двадцатилетний Денис Лупан рассказал, что музыка буквально спасает его. Жизнь молодого человека сложилась очень непросто. Любовь к музыке он унаследовал от мамы, которая в молодости пела в хоре, а в пожилом возрасте была вынуждена покинуть страну, чтобы работать в Израиле сиделкой.

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С пьющим отцом Денис не общается. В его жизни произошла еще одна драма - после болезни умерла девушка, подруга детства, с которой Денис встречался более четырех лет.

В результате Денис впал в депрессию, и ему пришлось обратиться к помощи врачей. "Мне очень помогает музыка", - сказал молодой человек.

Сейчас жизнь у Дениса Лупана налаживается. Он работает в музыкальной студии, выступает на концертах, в том числе из за рубежом, играет на фортепиано, скрипке и контрабасе. В этом году он стал победителем музыкального фестиваля в Болгарии.

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Теги:
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