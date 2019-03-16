Печальная история юноши из Кишинева растрогала зрителей музыкального шоу

Двадцатилетний Денис Лупан рассказал, что музыка буквально спасает его. Жизнь молодого человека сложилась очень непросто.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Выступление молодого человека из Кишинева на румынском музыкальном конкурсе "Românii au Talent" до слез растрогало публику.

Двадцатилетний Денис Лупан рассказал, что музыка буквально спасает его. Жизнь молодого человека сложилась очень непросто. Любовь к музыке он унаследовал от мамы, которая в молодости пела в хоре, а в пожилом возрасте была вынуждена покинуть страну, чтобы работать в Израиле сиделкой.

Юная певица из Молдовы сразила наповал жюри румынского телешоу>>>

С пьющим отцом Денис не общается. В его жизни произошла еще одна драма - после болезни умерла девушка, подруга детства, с которой Денис встречался более четырех лет.

В результате Денис впал в депрессию, и ему пришлось обратиться к помощи врачей. "Мне очень помогает музыка", - сказал молодой человек.

Сейчас жизнь у Дениса Лупана налаживается. Он работает в музыкальной студии, выступает на концертах, в том числе из за рубежом, играет на фортепиано, скрипке и контрабасе. В этом году он стал победителем музыкального фестиваля в Болгарии.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости