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Inspector al Inspectoratului Național de Patrulare al IGP

Патрульных полицейских одели в новую униформу, с очками и бронежилетами

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Фотографии нового обмундирования опубликованы в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию представил новую униформу, в которую будут одеты полицейские.

В комплект обмундирования, которое претерпело косметические изменения, включены и новые элементы, такие как солнцезащитные очки и бронежилеты.

Фотографии полицейских в новой униформе опубликованы на официальной странице Национального инспектората по патрулированию в Facebook.

Как отмечается на странице ведомства, новая экипировка должна сделать работу полицейских безопаснее и эффективнее.

Ранее заместитель главы Генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк сообщил, что у молдавской полиции в ближайшем будущем может измениться часть формы, а именно головные уборы. Эскизы фуражек уже готовы.

Кавкалюк опубликовал рисунки в Facebook и предложил жителям республики выбрать из пяти вариантов дизайна. По его словам, выбор граждан будет учтен при принятии окончательного решения.

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