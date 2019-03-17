Игорь Додон в первое воскресенье Великого поста побывал в монастыре

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей побывал в монастыре Фрумоаса в Каларашском районе. Глава государства посетил монастырь, чтобы отметить первое воскресенье Великого поста.

В монастырском храме Игорь Додон принял участие в Божественной литургии.

"Первое воскресенье Великого поста - Торжество Православия - это праздник победы православной веры над всеми ересями и заблуждениями, которые веками подтачивали веру. Это также особенный праздник восстановления чествования святых икон. Наш народ выжил благодаря православной вере. Как президент страны, я буду прилагать все усилия для сохранения и защиты нашей веры", - написал президент Молдовы в Facebook.

Глава государства пожелал всем верующим и постящимся крепости духа и мира.

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