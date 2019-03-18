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Жители Молдовы высказались о своем здоровье

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Граждане Республики Молдова рассказали как они оценивают состояние своего здоровья.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Только треть граждан Молдовы считает, что их здоровье хорошее или очень хорошее, а половина уверены, что со здоровьем у них все плохо. Таковы данные  "Барометра здоровья населения" за 2018 год.  

Мужчина просыпается после сна, архивное фото.
© Fotolia / Yuri Arcurs
Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым

Более 20% жителей страны (то есть один из пяти человек) отметили, что их состояние здоровья можно назвать очень плохим. Любопытно, что восприятие состояния здоровья граждан находится во взаимосвязи с уровнем их благосостояния.

Например, более 50% обеспеченных пожилых людей считают, что у них хорошее или очень хорошее здоровье, по сравнению с 22,2% опрошенных, чье финансовое состояние оставляет желать лучшего. А 46,7% считают, что состояние их здоровья за 2018 год ухудшилось. 

Половина участников опроса (50,5%) заявили, что страдают, по крайней мере, одним хроническим заболеванием, которое требует постоянного или периодического лечения.

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Наличие хронических заболеваний увеличивается с возрастом. Более 75 процентов страдающих хроническим заболеванием – лица старше 56 лет, а меньше всего, около 15 %, в возрастной категории от 15 до 25 лет.

В целом население Молдовы  высоко оценивает качество медицинских услуг в стране. Лишь 11,2 % считают их плохими, а 3 процента - очень плохими.

Большинство респондентов отметили, что медицинские услуги в Молдове доступны для населения. Что касается развития молдавской системы здравоохранения за последние пять лет, то тут мнения "разделились на три". Примерно по 30 процентов респондентов отметили, что не заметили никаких изменений, столько же посчитали, что положение дел улучшилось и столько же, что ухудшилось.

Медсестра одной из поликлиник, архивное фото.
© Sputnik / Николай Хижняк
Долой предрассудки: граждане не должны пренебрегать своим здоровьем

При этом реформы в данной сфере большинство респондентов оценивают негативно. В числе наиболее важных проблем молдавской системы здравоохранения респонденты назвали коррупцию, недостаточное оснащение медучреждений современным оборудованием, высокую стоимость лечения, ограниченный список компенсируемых лекарств, недостаточно хорошее отношение медицинского персонала к пациентам.

Из проблем, касающихся функционирования системы здравоохранения, граждане республики отметили бюрократию и плохую организацию, низкий уровень профессионализма врачей, а также нехватку медицинского персонала.

Большинство опрошенных составили мужчины (53,7 процента), в том числе жители сельских районов (57,7 процента). Средний возраст респондентов составлял 45 лет.

"Барометр общественного мнения" реализован в рамках проекта "Продвижение социальной ответственности за эффективную систему здравоохранения", реализуемого Центр политики и исследований в здравоохранении ( Центр PAS) при финансовой поддержке Всемирного банка.

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Теги:
Молдова, здоровье
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