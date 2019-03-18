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Ремонт линий электропередачи (Архивное фото)

Несколько улиц столицы в понедельник оставят без света, а Колоницу - без воды

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В понедельник, 18 марта, из-за ремонтных и профилактических работ ожидаются отключения электроэнергии в четырех секторах Кишинева.

По сообщению поставщика электроэнергии, не будет электричества на следующих улицах.

В секторе Центр: ул. М. Когэлничану 49, М. Эминеску 16 – в период с  09:30 - 17:00.

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В секторе Рышкановка: ул. Албишоара  82/8 – в период с 10:00 - 12:00; ул. Флорилор 12/1, 12/2, 12/3, ул. М. Костин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – в период с 11:00 - 17:05; ул. Т. Стишка 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7 – в период с 09:00 - 17:00.

В секторе Чеканы: ул. М. Садовяну 4/1 – в период с 09:00 - 13:00; ул. М. Садовяну 4/9 – в период с 13:00 - 17:00.

В секторе Буюканы: ул. Алба Юлия 23, 23/1, 23/2 – в период с 09:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, с полным списком можно ознакомиться на сайте gasnaturalfenosa.md. Телефон справочной службы электросетей Union Fenosa: (022) 43-11-11.

Кроме того, по сообщению кишиневского предприятия Apă-сanal, в связи с проведением работ по замене участка водопровода на улице Мирча чел Бэтрын, 18 марта, в селе Колоница весь рабочий день, с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача воды. Телефоны диспетчерской службы Apă-сanal: (022) 25-66-66 и (022) 85-77-77.

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