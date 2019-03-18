Молдова впервые вошла в рейтинг военных держав Global Firepower

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В результате наращивания вооружений и усиления армии Молдова впервые оказалась включена в рейтинг вооруженных сил мира Global FirePower (GFP). Наша страна оказалась на 103 месте из 137 государств, которые были изучены в 2018-2019 году.

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Как отмечают эксперты GFP, военный бюджет Молдовы составляет 30 миллионов долларов, численность военных - 5100 человек при 60 тысячах военнослужащих запаса, которые могут быть мобилизованы в случае войны. На вооружении в Молдове состоят три самолета, 341 единица бронетехники, 52 артиллерийских орудия, 9 самоходных орудий и 11 ракетных установок. По мнению GFP, в случае войны в Молдове могут быть мобилизованы до двух миллионов человек, мужчин и женщин.

Соседние страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Румыния находится на 40 месте, на вооружении этой страны состоят 151 самолет, 717 танков, 1400 единиц бронетехники, 243 ракетных установки, 808 прицепных артиллерийских орудий, три фрегата, четыре корвета и три патрульных корабля, а также пять минных заградителей. Численность румынской армии - 70 тысяч человек и 50 тысяч в запасе. Военный бюджет превышает два миллиарда долларов США.

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Украина находится на 29 месте с бюджетом 4,8 миллиардов долларов. В этой стране 205 тысяч солдат, миллион военных находятся в запасе. На вооружении состоят 260 самолетов, 2031 танк, 10200 единиц бронетехники, 738 башенных орудия, 2040 прицепных орудий, 500 ракетных установок, один фрегат, 11 патрульных кораблей.

Возглавляют рейтинг Соединенные Штаты Америки, на втором месте находится Россия, на третьем - Китай.

Замыкают рейтинг Суринам, Либерия и Бутан.

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