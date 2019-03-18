Протест в Леушенах: что произошло ночью на государственной границе - фото

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Действия водителей маршруток, которые протестовали в ночь с воскресенья на понедельник на подъезде к пункту перехода границы в Леушенах, не нарушили нормальную работу пункта и не привели к образованию очередей, заявили в Пограничной полиции.

В ночь с 17 на 18 марта водители микроавтобусов, оштрафованные Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA) за незаконную перевозку пассажиров и багажа, организовали акцию протеста вблизи пункта перехода границы в Леушенах.

Сообщается, что водителей микроавтобусов были изъяты регистрационные номера.

Об этом сообщил в Facebook депутат парламента от блока ACUM Думитру Алайба, который выступил в поддержку перевозчиков. По его мнению, причиной происшедшего стал передел рынка перевозок.

В начале марта ANTA начало массовые проверки перевозчиков с целью выявить нарушения в техническом состоянии транспорта и в порядке перевозок людей и грузов. Эти действия спровоцировали недовольство мелких перевозчиков, которые считают, что ANTA действует в интересах крупных транспортных компаний.

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