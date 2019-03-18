Центр антикоррупции провел обыски в штаб-квартире Таможенной службы

Задержаны пять человек, таможенные инспекторы из Унген, а также сотрудники центрального аппарата Таможенной службы.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Сотрудники Национального центра антикоррупции (НАЦ) проводят обыски в штаб-квартире Таможенной службы в Кишиневе, а также в помещениях КПП в Скулянах.

Представитель НАЦ Анжела Старински заявила для Sputnik Moldova, что уголовное преследование ведется по делам, связанным с несколькими коррупционными эпизодами.

"В настоящее время уже задержаны пять человек, в том числе трое таможенных инспекторов из Унген, посредник и начальник управления в Центральном офисе таможенной службы", - сказала Старински.

По сообщению Национального антикоррупционного центра, таможенники подозреваются в пассивной коррупции, трафике влияния и в соучастии в пассивной коррупции.

В феврале офицеры НАЦ провели обыски в главном офисе центра общественного здоровья в Кишиневе. Спецоперация правоохранительных органов была связана с делом о коррупции. Были задержаны 9 человек, санитарные инспекторы и руководители.

В прошлом году Национальный центр антикоррупции проводил обыски и задержания в примэрии Кишинева, в Агентстве публичных услуг и других учреждениях. Одним из самых крупных стало "дело ASEM (Экономическая академия Молдовы)", по которому проходят порядка 60 обвиняемых. В ходе обысков были изъяты свыше двух миллионов леев, полученных от коррупционных действий.

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