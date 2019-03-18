Обнаглевший похититель попал на видео - прикурил, оглянулся и угнал самокат

Владельцы самоката, оставленного без присмотра, теперь в социальных сетях просят помощи в опознании мужчины, угнавшего транспортное средство.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Кишиневе, как на вокзале, вещи ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Неизвестному мужчине хватило десяти секунд, чтобы угнать самокат, оставленный у подъезда.

В социальных сетях опубликовано видео с камеры наблюдения - по словам авторов, попавший в объектив мужчина украл самокат из двора жилого многоквартирного дома в Кишиневе.

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На кадрах видеосъемки мужчина в спортивном костюме, как бы прогуливаясь, идет по двору. Заметив оставленный без присмотра самокат, он останавливается, прикуривает и оглядывается по сторонам. Не заметив камеру и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина забирает самокат и как ни в чем ни бывало, неторопливо уходит.

Примечательно, что в комментариях люди осуждают не столько угонщика, сколько владельцев самоката.

"Вы - жертва, которая сама создала условия для этого случая. Вы прекрасно знаете, что такие люди существуют в стране, мы должны быть осторожны", - пишет один из комментаторов.

"Он не украл он просто забрал то, что плохо лежало", - шутливо говорит другой.

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