11:47 19 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.21
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.63
Поиск

Обнаглевший похититель попал на видео - прикурил, оглянулся и угнал самокат

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0

Владельцы самоката, оставленного без присмотра, теперь в социальных сетях просят помощи в опознании мужчины, угнавшего транспортное средство.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Кишиневе, как на вокзале, вещи ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Неизвестному мужчине хватило десяти секунд, чтобы угнать самокат, оставленный у подъезда.

В социальных сетях опубликовано видео с камеры наблюдения - по словам авторов, попавший в объектив мужчина украл самокат из двора жилого многоквартирного дома в Кишиневе.

Вор за десять секунд украл деньги из закрытого автомобиля в Кишиневе>>>

На кадрах видеосъемки мужчина в спортивном костюме, как бы прогуливаясь, идет по двору. Заметив оставленный без присмотра самокат, он останавливается, прикуривает и оглядывается по сторонам. Не заметив камеру и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина забирает самокат и как ни в чем ни бывало, неторопливо уходит.

Примечательно, что в комментариях люди осуждают не столько угонщика, сколько владельцев самоката. 

"Вы - жертва, которая сама создала условия для этого случая. Вы прекрасно знаете, что такие люди существуют в стране, мы должны быть осторожны", - пишет один из комментаторов.

"Он не украл он просто забрал то, что плохо лежало", - шутливо говорит другой.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Дело - "висяк": громкие нераскрытые кражи в СССР и России
Самая нелепая попытка кражи: воры-неудачники попали на видео
Кража века из Третьяковки: подозреваемый не признал свою вину - видео
Теги:
камера наблюдения, вор
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Отремонтированный подземный переход в авиагородке
Жителей авиагородка Кишинева в апреле ждет сюрприз
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться