В Таможенной службе Молдовы прокомментировали масштабные обыски

Понедельник - день обысков Антикоррупционного центра: в Таможенной службе заявили о начале служебного расследования.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Таможенная служба Молдовы приняла к сведению факт обысков, которые проводят офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на КПП "Скуляны" и в штаб-квартире ведомства, и начала служебное расследование.

"Таможенная служба будет сотрудничать со следственными органами и выражает готовность предоставить необходимую поддержку для выяснение всех обстоятельств предполагаемых фактов", - сообщили в понедельник в Таможенной службе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Центр антикоррупции провел обыски в штаб-квартире Таможенной службы

Ранее представитель НАЦ Анжела Старински заявила Sputnik, что уголовное преследование ведется по делам, связанным с несколькими коррупционными эпизодами. По ее словам, задержаны пятеро человек, в том числе трое таможенных инспекторов из Унген, посредник и начальник управления в Центральном офисе таможенной службы.

Как отметили в Национальном антикоррупционном центре, таможенники подозреваются в пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и в соучастии в пассивной коррупции.

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В феврале офицеры НАЦ провели обыски в главном офисе центра общественного здоровья в Кишиневе. Спецоперация правоохранительных органов была связана с делом о коррупции. Были задержаны девять человек, санитарные инспекторы и руководители.

В прошлом году Национальный антикоррупционный центр проводил обыски и задержания в примэрии Кишинева, в Агентстве публичных услуг и других учреждениях. Одним из самых крупных стало "дело ASEM (Экономическая академия Молдовы)", по которому проходят порядка 60 обвиняемых. В ходе обысков были изъяты свыше двух миллионов леев, полученных от коррупционных действий.

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