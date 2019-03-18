Президент Молдовы отметил двух ветеранов ВОВ высшей госнаградой

Глава республики также озвучил инициативу о поиске финансовых средств на реставрацию столичного мемориала "Вечность" и памятника героям-освободителям Кишинева.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил высшим знаком отличия страны – "Орденом республики" ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Гружинского и Леонида Бабивского. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Мирослав Ротарь На мемориале в Шерпенах стартовала подготовка к встрече 75-летия Победы

Вместе с послом России Олегом Васнецовым, послом Беларуси Сергеем Чичуком, руководством Союза офицеров и представителями общественных организаций Додон возложил в понедельник цветы к мемориалу павших воинов в честь 75-летия освобождения города Сорока от фашизма.

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"Был очень рад приветствовать на мероприятии двух ветеранов Великой Отечественной войны - Ивана Терентьевича Гружинского и Леонида Луковича Бабивского. В их лице выразил огромную благодарность всем ныне живущим героям войны и воздал дань памяти ушедшим воинам", - отметил глава республики.

Он сообщил, что "подписал указ о вручении двум ветеранам высшей награды страны – Ордена Республики".

"Сегодня также озвучил инициативу о поиске финансовых средств на реставрацию столичного мемориала "Вечность" и памятника героям-освободителям Кишинева. Подвиги наших предков, освободивших молдавскую землю от фашизма, - лучший пример для патриотического воспитания молодежи и укрепления молдавской государственности", - заявил Додон.

С 16 марта дан старт большой программе мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Финальным мероприятием станет марш 24 августа в Кишиневе в честь 75-летия завершения Ясско-Кишиневской операции.

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