В Молдову доставили икону и мощи Блаженной Матроны Московской

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Икона и мощи Святой Блаженной Матроны Московской доставлены в понедельник в Кафедральный собор Кишинева, сообщается на официальной странице молдавской митрополии.
"По итогам многочисленных просьб верующих и по благословению митрополита Владимира 18 марта в Кафедральный собор Рождества Христова доставлены из России икона и мощи Блаженной Матроны Московской для поклонения православными", - сказано в сообщении митрополии.
Там отметили, что Блаженная Матрона, которую святой Иоанн Кронштадтский назвал "восьмым столпом России", почитаема не только среди российского народа, но и на международном уровне.
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"В нашей стране Блаженная Матрона пользуется большой почестью среди верующих, поэтому в последние годы икону и мощи святой регулярно доставляют для поклонения", - отметили в митрополии.
Святая Матрона Московская играла особую роль в распространении христианства. С раннего детства она обрела священный дар ясновидения, исцеления болезней и чудотворения. Церковь считает, что помолившись этой иконе, верующие излечиваются от болезней и обретают душевное спокойствие.
Мощи святой Матроны хранятся в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве.
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