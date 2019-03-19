Парковка ребром: власти Кишинева пояснили, что ждет водителей в столице

В примэрии Кишинева прокомментировали решение правительства об изменении правил дорожного движения о том, где и как водители могут оставить на время свои авто.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. На большей части бульвара Штефана чел Маре парковки не могут быть организованы, заявил вице-примар (вице-мэр) Кишинева Нистор Грозаву.

Так чиновник прокомментировал решение правительства республики, которое внесло изменения в правила дорожного движения. С подачи молдавского кабмина парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только в специально обустроенных местах и при условии, что для движения пешеходов останется не менее 1,5 метров.

"Есть некоторые дорожные артерии, где стоянки на тротуарах не могут быть. Поэтому столбики (парковочные барьеры, установленные столичными властями, – ред.) останутся. Это стратегический взгляд примэрии Кишинева. Считаем, что на большей части протяженности бульвара Штефана чел Маре не должны быть организованы автостоянки", - сказал Грозаву.

Он обратил внимание на несколько негативных аспектов, к которым могут привести парковки на тротуарах главной артерии Кишинева.

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"Во-первых, они замедляют движение как общественного, так и личного транспорта. Во-вторых, практически полностью исключается возможность использования велосипедных дорожек, потому что машины займут эти места – дорожки по факту исчезнут", - пояснил чиновник.

Впрочем, парковать машины в центральной зоне можно в районе улиц Измаильская и И. Крянгэ, где обустроены соответствующие площадки.

Как добавил Грозаву, парковочные барьеры появятся не только на бульваре Штефана чел Маре, но и на других артериях столицы – улице В. Александри и бульваре К. Негруцци.

Правительство внесло изменения в ПДД для того, чтобы не создавались препятствия для передвижения людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками и пожилых граждан. В кабинете министров посчитали, что припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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Подобная практика, как отметили в правительстве, распространена и в государствах-членах Европейского союза. К примеру, в Словакии и Польше парковка на тротуарах разрешена только в том случае, если для пешеходного движения оставлено не менее 1,5 метров, а в Румынии - не менее одного метра.

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