В Кремле ответили Порошенко на высказывание о каше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил, что что при нынешнем украинском президенте улучшений отношений между двумя странами не предвидится.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин, находясь накануне в Крыму, дал исчерпывающие характеристики своего отношения к перспективам выстраивания отношений с украинским руководством, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Путин в понедельник на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил, что действия Киева иногда вызывают оторопь. По его словам, с действующими властями на Украине "вряд ли можно сварить кашу" и добиться позитивного результата в отношениях двух стран. Президент Украины Петр Порошенко позже ответил, что ни с кем "не собирается варить кашу".

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"Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", - отметил Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, есть ли среди кандидатов на высший государственный пост Украины тот, при котором отношения двух стран будут лучше, представитель Кремля подчеркнул, что при нынешнем украинском президенте улучшений не предвидится.

"Отношения между Россией и Украиной однозначно не станут лучше при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить", - сказал Песков.

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Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел тот президент, который будет трезво оценивать реальность. Этот политик не будет президентом войны, а станет президентом мира, добавил Песков.

"Он займется выстраиванием отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией", — уточнил Песков.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.

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