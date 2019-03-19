Обыски в Налоговой службе Молдовы – реакция структуры

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В Государственной налоговой службе Молдовы прокомментировали обыски, которые проводят во вторник прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и сотрудники Службы информации и безопасности.

"Государственная налоговая служба окажет необходимую помощь следственным органам в документировании якобы незаконных действий со стороны некоторых сотрудников ведомства", - отмечено в сообщении на официальной странице структуры в Facebook.

В ведомстве добавили, что прокурорам предоставят необходимую информацию, которая может помочь выяснить все обстоятельства дела.

Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок сообщил Sputnik, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело по двум статьям - мошенничество на сумму в миллион леев и уклонение от уплаты налогов на сумму в три миллиона леев. По его словам, пока по этому уголовному делу задержаны двое граждан, один из которых сотрудник Налоговой службы.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям