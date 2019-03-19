Додон рассказал, как повысить интерес российских туристов к Молдове

Глава республики отметил, что у Молдовы большой и, к сожалению, пока не освоенный туристический потенциал, и именно российское направление представляется очень перспективным.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Представители туриндустрии Молдовы и России создадут Туристический альянс для повышения интереса к республике со стороны граждан РФ, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение принято по итогам участия представителей профильной отрасли Республики Молдова в Международной выставке "Интурмаркет", которая прошла 9-11 марта в Москве.

"Выражаю благодарность нашим партнерам из общественной организации "Деловая Россия" за большую поддержку, оказанную молдавским участникам выставки. Приветствую тот факт, что соглашения о сотрудничестве, заключенные в 2018 году между "Деловой Россией" и Экономическим советом при президенте РМ, воплощаются в жизнь", - отметил Додон.

© Sputnik / Rodion Proca Кротенко: станет ли Молдова туристической, зависит от политики государства

Как подчеркнул глава республики, "у Молдовы большой и, к сожалению, пока не освоенный туристический потенциал, и именно российское направление представляется очень перспективным".

"Грузия, например, достигла значительных результатов - в 2018 году эту страну посетило 1,3 миллиона российских граждан, в то время как Молдову – лишь 235 тысяч. В то же время доходы Грузии от туризма составили 3 миллиарда долларов, а в 2025 году страна ожидает 6,6 миллиарда долларов", - добавил Додон.

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Он напомнил, что полтора года назад Молдову посетили более 40 представителей российского туристического бизнеса.

"Сегодня у нас уже есть общие планы и проекты и администрация президента окажет всю необходимую поддержку для их реализации", - заключил глава республики.

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