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В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина

Что случилось с памятником Потемкину в молдавском селе

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Барельеф нашли на земле разбитым и восстановлению он не подлежит, сказал корреспонденту Sputnik председатель славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Близ села Старые Рэдены Унгенского района осквернен мемориал, установленный на месте кончины известного российского военного и государственного деятеля светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического.

Что произошло

Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.
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Как рассказал корреспонденту Sputnik председатель славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, речь идет о разрушении барельефа на памятной доске, установленной на обелиске.

Неизвестные украли голубые ели, посаженные рядом с памятником.

"Затем они отбили в двух местах постамент, в некоторых местах из-за погодных условий стала отходить краска", - сказал Гуцул.

Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены
© Sputnik / Юлия Липовая
Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены

Барельеф нашли на земле разбитым и восстановлению он не подлежит. 

Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены
© Sputnik / Юлия Липовая
Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены

"Упал ли он сам или этому кто-то поспособствовал точно сказать не могу. Организация "Вече" не считает целесообразным искать нового спонсора для восстановления барельефа. Вместо него на памятной плите будет выбит портрет князя Потемкина, это будет более надежно", - заявил Гуцул.

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Примар села Старые Рэдены Вера Гулан выразила сожаление, что такое произошло с мемориалом. 

Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены
© Sputnik / Юлия Липовая
Вандалы осквернили мемориал Потемкина в селе Старые Рэдены

Она не исключила, что постамент намерено повредили, хотя воздержалась утверждать это стопроцентно. " А некоторые ели действительно выкопали", - сказала она.

Реакция президента

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На ситуацию вокруг мемориала отреагировал президент страны Игорь Додон.

"Принял решение привести обелиск в первоначальный вид и дал распоряжение советникам включиться в работу по обновлению монумента, так чтобы реставрационные работы были проведены в максимально сжатые сроки", - написал Додон на своей страничке в социальной сети.

Он добавил, что граждане Молдовы должны знать историю родного края и не допускать подобных актов вандализма, поскольку народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего.

История мемориала

Потемкин умер 16 октября 1791 года близ Старых Рэден по пути из Ясс в Николаев, куда тяжело больной князь направлялся на лечение. Место его смерти было отмечено, после чего его нашла племянница князя Потемкина Александра Браницкая.

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По ее инициативе в 1792 году на месте кончины Поетмкина поставили классической формы обелиск с высеченными на гранях надписями: "На сем месте преставился князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический" и "октября 5 день 1791 года".

Этот монумент существовал еще в 1811 году, но позже колонна разрушилась, и на ее месте воздвигли обелиск из ракушечника на квадратном основании 13-метровой высоты. Оба эти памятника в то время были под охраной, хотя бы одного сторожа или солдата.

Далее о памятнике пропали сведения и лишь в 1963 году обелиск в заброшенном состоянии случайно обнаружил врач сельской больницы в Унцештах Унгенского района Юлий Львович Вайсман. Тогда его восстановили, но объекту в те времена уделяли немного внимания.

Последняя реставрация мемориала прошла в  2016 году по инициативе организации "Вече". Помощь оказали правительство Москвы, межпарламентская ассамблея стран-участниц СНГ и компания Лукойл-Молдова. Содействовало всему процессу Посольство России в Молдове, представительство Россотрудничества и местные органы власти.

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Теги:
Старые Рэдены, Григорий Потемкин
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