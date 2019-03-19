Проездные нового образца в Кишиневе: как они выглядят - фото

В столичной администрации показали, как выглядит годовой билет нового образца для проезда в общественном транспорте Кишинева.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. С 1 апреля столичные пенсионеры, которые бесплатно пользуются общественным транспортом, будут получать годовые проездные билеты нового образца.

© Photo: Примэрия Кишинева Годовой проездной билет нового образца

"Проездные введены в обращение с 1 марта, но в течение месяца пенсионеры могут ездить на общественном транспорте по билетам как старого, так и нового образца", - сообщили в примэрии, отметив необходимость получения нового документа.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе на улицы выходят автобусы, которые давно должны были списать

Срок действия нового проездного билета – до 31 марта 2020 года. Расходы, связанные с изготовлением документа нового образца, понесут управление электротранспортом и городской автобусный парк.

Власти столицы объявили, что замена проездных для пенсионеров вызвана изменениями в размере пенсии/месячного дохода получателей до 3000 леев, а также повышением мер безопасности документов этого типа.

Решение о выпуске новых проездных для поездок на общественном транспорте в столице недавно одобрил Муниципальный совет по предложению Управления электротранспортом.

Столичные пенсионеры, ежемесячный доход которых не превышает 3000 леев, пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Они могут выбирать между ежемесячной выплатой в 70 леев на проезд или и годовым проездным.

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