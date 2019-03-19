Заявление Налоговой службы Молдовы: это надо сделать до 2 мая, иначе - штраф

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2018 год до 2 мая включительно.
Стоит отметить, что из-за налоговой реформы 2018 год разделен на два налоговых периода:
- первый этап – с 1 января по 30 сентября;
- второй этап – с 1 октября по 31 декабря.
Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, в котором обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.
Если не рассчитаться с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, грозит штраф.
В конце апреля и в начале мае подразделения Государственной налоговой службы будут работать по специальному графику:
20-21 апреля - с 09.00 до 15.00;
22-26 апреля – с 08.00 до 19.00;
27 апреля – с 09.00 до 15.00;
30 апреля – с 09.00 до 17.00;
1 мая - с 09.00 до 15.00;
2 мая - с 08.00 до 19.00.
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