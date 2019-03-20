Кому не повезло: власти Кишинева сносят незаконные постройки

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Владельцы металлических гаражей могут лишиться насиженного места. По крайней мере так происходит в столичном микрорайоне Чеканы, по адресу Мирча чал Бэтрын, 29/1. Претура сектора пошла навстречу жителям близлежащих домов, которые пожаловались, что металлические гаражи (их еще называют ракушки), занимают место и детям негде гулять.
Примэрия наступает
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Что появится на месте пустыря
Перед тем, как приступить к эвакуации гаражей, примэрия Кишинева провела онлайн опрос о том, где жители микрорайона Чеканы хотели бы разбить новый сквер. Большинство участников высказалось за участок, на котором расположились незаконные гаражи.
По словам претора сектора Синильги Школьник, проект зоны отдыха уже подготовлен. Он предусматривает установку новых скамеек, декоративного освещения, игровой площадки для детей. Рядом будет находиться автомобильная парковка.
На обустройство нового сквера понадобится порядка двух миллионов леев. Как отмечают в претуре микрорайона, на следующей неделе в результате тендера будет отобрана фирма, которая займется строительством сквера.
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