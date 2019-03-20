БАДы и лекарства в Сети: центр защиты прав потребителей предупреждает граждан

В Республике Молдова растут продажи лекарств и БАДов на онлайн просторах: однако эксперты обращают внимание потребителей на то, что нужно с осторожностью и вниманием подходить к таким покупкам.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Национальный центр защиты прав потребителей в Молдове призывает граждан не покупать медикаменты и пищевые добавки на неавторизированных web-платформах.

"В Республике Молдова растут on-line продажи лекарств и БАДов... В надежде получить больше прибыли продавцы намеренно скрывают или искажают важную информацию о продукте, проводят рекламные кампании и создают привлекательные предложения, полагаясь на уязвимость своих клиентов", - отметили в ведомстве.

Как правило,подчеркивают в центре защиты прав потребителей, покупатели такого рода товара – люди, которые хотят удовлетворить собственные нужды, связанные с похудением, спортом, лечением и так далее. Некоторые производители объясняют отсутствие полной информации о точном количестве используемых ингредиентов в продукте коммерческой тайной.

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"Национальный центр защиты прав потребителей советует гражданам не покупать медикаменты и пищевые добавки на неавторизированных web-сайтах", - добавили в структуре.

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