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Балерина из Молдовы Джеорджета Варварич

Круче Волочковой: балерина из Молдовы показала шпагат в троллейбусе - фото

© Photo: Instagram / georget.a
Общество
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Девушка любит вертикальный шпагат и делает его везде. А еще она делится со своими подписчиками рассказами о Молдове и утверждает, что нашла в республике свои Мальдивы.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Балерина из Молдовы Джеорджета Варварич взорвала Сеть своими смелыми фотографиями, на которых она демонстрирует роскошную растяжку. Девушка выполняет вертикальный шпагат прямо перед памятником господарю Штефану чел Маре, в троллейбусе и даже посреди проезжей части. Кажется, у знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой, которая известна, в том числе, своей любовью к шпагату, появилась конкурентка...

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Публикация от 🐆Georgeta Varvarici🐆 (@georget.a)

В профиле Джеорджеты Варварич в Instagram указано, что она живет в Берлине и работает в Государственном берлинском театре балета (Staatsballet Berlin). Большая часть ее фото посвящены балету. Однако периодически она делится и снимками поездок в Молдову.

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Публикация от 🐆Georgeta Varvarici🐆 (@georget.a)

"Каждый раз, когда я хочу исцелить свое тело, душу и разум, я еду домой, где даже воздух - лекарство. Я так благодарна, что у меня здесь такая замечательная семья и такие красивые и позитивные друзья. С нетерпением жду еще много таких отпусков", - подписала девушка некоторые свои фото из поездки на родину.

Балерина призналась, что "нашла в Молдове свои Мальдивы".

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Публикация от 🐆Georgeta Varvarici🐆 (@georget.a)

 

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