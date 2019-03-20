В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию

В последний раз тарифы на электроэнергию в Молдове меняли летом 2018 года. Тогда их пересмотрели в сторону понижения.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Компании по поставке и распределению электроэнергии запросили у Национального агенства по регулированию (НАРЭ) Молдовы в энергетике повысить тарифы на электричество для конечных потребителей.

В качестве основного аргумента в пользу корректировки тарифов поставщики назвали рост закупочной цены на электроэнергию и изменение валютного курса.

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Из представленных в НАРЭ запросов следует, что компания Gas Natural Fenosa Furnizare Energie просит для своих потребителей, чьи электроустановки подключены к распределительным электросетям низкого напряжения, повысить тариф до 180,25 банов за один кВт/ч без учета НДС. Для потребителей, подключенных к сетям среднего напряжения предлагается увеличить тариф до 161,25 банов за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - до 134,25 банов.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Обратный отсчет: подскочат ли цены и тарифы в Молдове после выборов

RED Union Fenosa просит увеличить тариф для потребителей, подключенных к распределительным электросетям низкого напряжения, до 63,53 банов за кВт/ч, среднего напряжения - до 27,33 за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - 12,83 банов.

Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) просит повысить тариф на поставку электроэнергии своим потребителям, подключенным к сетям низкого напряжения, до 209,25 банов за один кВт/ч, к сетям среднего напряжения до 185,25 банов.

Компания Energocom, как центральный поставщик электроэнергии, настаивает, что тариф на поставку должен составлять 1,58 лея за кВт/ч.

В последний раз тарифы на электроэнергию в Молдове меняли летом 2018 года. Тогда их пересмотрели в сторону понижения.

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