Уловка патрульной полиции Молдовы: многих водителей ждут штрафы

В Национальном инспекторате по патрулированию объяснили, как молдавским водителям избежать штрафов.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи совместно с Национальным инспекторатом по патрулированию организовали спецоперацию Girofarul ("Мигалка"), рассказал в эфире радиостудии Sputnik глава службы Info Trafic инспектората по патрулированию, капитан полиции Павел Апостол.

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Цель спецоперации заключается в повышении ответственности водителей и предотвращении дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с приоритетным режимом движения. Для проверки водителей на бдительность правоохранительные органы придумали необычный способ.

"В машине скорой помощи находится сотрудник инспектората по патрулированию, а сзади едут две или три автомобиля полиции. Находящийся в "скорой" полицейский видит водителей, которые не уступают дорогу транспортному средству со специальным режимом и передает информацию о нарушителях коллегам", - пояснил Апостол.

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Согласно местному законодательству, водитель, который не уступает дорогу транспортному средству с приоритетным режимом с включенным световым и звуковым сигналом, рискует получить штраф до 900 леев и четыре штрафных очка.

Спецоперация Girofarul продлится до 21 марта.

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