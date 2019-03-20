В день матча Молдова-Франция в Кишиневе изменят маршруты транспорта

Примэрия столицы опубликовала график движения троллейбусных и автобусных маршрутов в пятницу, когда сборная Молдовы по футболу сыграет со сборной Франции.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В день проведения отборочного матча Чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Молдовы и Франции в Кишиневе будут изменены маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для кишиневцев и гостей столицы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Все о матче года Молдова-Франция: предупреждения и рекомендации болельщикам

По сообщению столичной примэрии, в пятницу, 22 марта, с 17:00 до 00:30 будет изменено движение троллейбусов и автобусов, которые пересекают проспект Дачия между улицами Куза-Водэ и Буребиста.

Троллейбус №22 будет двигаться по сокращенному маршруту до проспекта Траян.

Троллейбус №30, автобусы №33, 44 и 49 будут двигаться следующим образом: от проспекта Дачия по улице Индепенденцей, проспекту Траян, проспекту Дачия и далее по обычному маршруту.

Автобуса №19 будет идти следующим образом: от улицы Куза-Водэ по улице Индепенденцей, проспекту Дачия и улице Валя Кручий.

На улицах будут установлены временные дорожные знаки.

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