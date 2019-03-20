Шокирующая история: молдаванка потеряла паспорт, и ее жизнь круто изменилась

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Довольно часто на просторах молднета можно увидеть фотографии утерянных кем-то идентификационных документов. Люди, которые находят чужие удостоверения личности и размещают их фотографии в соцсетях, как правило, делают это без злого умысла – ведь они хотят побыстрее найти владельца. Однако доброжелатели не до конца осознают риск, которому может подвергаться владелец утерянного паспорта, заявила в комментарии Sputnik представитель Национального центра по защите данных персонального характера Мария Дастик.
"Злоумышленники могут использовать эти данные персонального характера, чтобы открыть кредит в банке или в других незаконных целях", - сказала собеседница.
В качестве примера она привела случай жительницы Молдовы, которая потеряла булетин (внутренний паспорт республики - ред.), а на ее имя взяли кредит в размере 20 тысяч леев (более тысячи долларов). Женщина узнала, что на эти деньги кто-то приобрел мобильный телефон.
"Этот случай еще раз показал, насколько важна защита персональных данных. Если человек потерял удостоверение личности, то риск, что эти данные будут использованы в незаконных целях злоумышленниками, очень высок", - подчеркнула эксперт.
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На данный момент местное законодательство предусматривает штраф до 15 тысяч леев для тех, кто нарушает право о защите персональных данных. В настоящее время Национальный центр по защите данных персонального характера готовит новый законопроект, который включает наказание до нескольких миллионов леев.
С полной версией интервью Марии Дастик можно ознакомиться здесь.
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