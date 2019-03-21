БАК-2019: определено, когда пройдут выпускные экзамены в Молдове

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в этом учебном году пройдут с 4 по 21 июня, сообщает sputnik.md.

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Выпускникам в обязательном порядке предстоит сдать тестирование по языку обучения, иностранному языку, по государственному языку и литературе (для учащихся иноязычных школ), а также математику (реальный профиль) / историю (для гуманитарного профиля). Помимо нужно сдать экзамен по одной из школьных дисциплин на выбор. Речь идет о предметах: география, физика, химия, биология, математика, история или информатика.

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График экзаменов:

4 июня (вторник) - государственный язык и литература (для учащихся иноязычных школ);

7 июня (пятница) - язык обучения;

11 июня (вторник) - иностранный язык;

14 июня (пятница) - математика (реальный профиль) / история (гуманитарный профиль);

18 июня (вторник) - тестирование по предмету на выбор;

21 июня (вторник) - украинский / болгарский / гагаузский язык (реальный, гуманитарный профиль).

В 2018 году экзамены на степень бакалавра сдали 72% выпускников, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом.

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