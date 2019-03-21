Порядок и спокойствие перед первым заседанием парламента Молдовы - видео

Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13.00: в повестке – речь президента Игоря Додона и доклад председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. К зданию парламента Молдовы, где в четверг состоится учредительное заседание новоизбранных депутатов, начинает стягиваться полиция. Корреспонденты Sputnik передают с места событий - обстановка спокойная.

Первое заседание нового парламента Молдовы: онлайн-трансляция>>>

На 11.30 перед зданием парламента запланирован митинг, организованный блоком ACUM, в который входят партии PAS-DA. Первые протестующие уже начали там собираться.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Первое заседание парламента: обращение президента и дальнейшие сценарии

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Первое заседание парламента: обращение президента и дальнейшие сценарии>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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