Порядок и спокойствие перед первым заседанием парламента Молдовы - видео

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. К зданию парламента Молдовы, где в четверг состоится учредительное заседание новоизбранных депутатов, начинает стягиваться полиция. Корреспонденты Sputnik передают с места событий - обстановка спокойная.
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На 11.30 перед зданием парламента запланирован митинг, организованный блоком ACUM, в который входят партии PAS-DA. Первые протестующие уже начали там собираться.
Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов.
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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.
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