Какие дороги в Молдове, такой и парламент - 100 строк о наболевшем

Вся страна в одном фото: первое после выборов заседание парламента Молдовы, обещания политиков и реалии, о которые спотыкаются жители республики каждый день.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik, Елена Комолова. Уже через несколько часов молдавские депутаты официально приступят к работе - учредительное заседание намечено на 13.00.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как проходило первое заседание нового парламента Молдовы: онлайн-трансляция

Впереди у законодателей - решение насущных вопросов страны, а проблем у республики много. Взять хотя бы дороги - Молдова же вошла в топ антирейтинга по качеству дорожного полотна. И это не удивительно... Любят наши чиновники "ямочный ремонт" - дешево и сердито. Не беда, что он недолговечен. Количество ухабов на трассах страны стремительно "размножается". Да так, что власти даже не успевают латать дороги в своем излюбленном стиле. Даже перед зданием парламента страны можно обнаружить ремонтные "успехи".

Эта дорога с тыльной стороны парламента - там, где депутаты паркуют свои автомобили класса люкс. И не переживают же за свои дорогие машины, которые разъезжают по таким-то ухабам!..

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Молдавские законодатели задают тон и настроение всей стране - если перед парламентом такая "картина маслом", то автоматически отпадают вопросы, почему дороги по всей республике такие разбитые, и почему мы в целом так живем...

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