Борьба продолжится: незаконные постройки выявят по всему Кишиневу

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik, Дарья Чернега. Демонтаж металлических гаражей (ракушек, как их еще называют в народе) в Кишиневе продолжится. Примэрия Кишинева не ограничится работами по адресу Мирча чел Бэтрын, 29/1, где на пустыре были незаконно установлены свыше 50 гаражей. Ранее местные власти провели опрос среди жителей близлежащих домов о том, где именно они хотят обустроить зону отдыха. Выбор пал на участок, где были возведены ракушки.

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 6 © Sputnik / Nicu Goncear Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе

"Нам даже негде отдыхать. Вся грязь собиралась на этом пустыре. Давно гаражи надо было убрать, чтобы освободить место для людей", - поделился мнением местный житель Владимир Петраке.

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Пересчитают всех

Вслед за микорорайоном Чеканы демонтаж гаражей начнется по всему Кишиневу. Как сообщил руководитель пресс-службы столичной администрации Василий Кирилеску, работы планируется завершить к середине лета. Не исключено, что справиться в намеченный срок примэрия не успеет. На данный момент местные власти даже не располагают информацией о том, где и сколько в Кишиневе возведено таких построек, а также, кто их владельцы. Поэтому первым делом проведут инвентаризацию ракушек.

"Большинство этих гаражей установлены незаконно. Те, что появились с разрешения, имеют статус временной конструкции. Их начали возводить еще в 80-е годы", - пояснил Кирилеску.

Когда претуры каждого микрорайона пересчитают гаражи, владельцам незаконных построек вышлют распоряжение с требованием их демонтировать. В противном случае местные власти разберут их принудительно.

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Раскошелиться придется в любом случае

Принудительная эвакуация еще не означает, что владельцам ракушек ни за что не придется платить. Как пояснил глава пресс-службы примэрии, в случае с гаражами по улице Мирча чел Бэтрын муниципалитет нанял фирму для разборки старых конструкций. Все расходы потом распределят между их владельцами.

"Впоследствии будут составлены протоколы, которые вручат владельцам. Там будет указано, какую сумма расходов на эвакуацию должны покрыть владельцы", - отметил Кирилеску.

О том, сколько именно придется заплатить – говорить пока рано. Работы на Мирча чел Бэтрын идут медленно из-за того, что металлические гаражи забиты хламом, который тоже нужно эвакуировать. Это может повлиять на конечную стоимость работ.

"У нас уходит примерно четыре часа на один гараж. Внутри них строительный мусор, который мы тоже должны убрать. Это не так уж и легко. Поэтому в течение дня мы эвакуируем максимум два гаража", - рассказал работник фирмы Виктор Горячий.

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Некоторые ракушки демонтируют в цельном виде. Более старые и ржавые разбирают на металлолом.

Где теперь парковаться

Борьба с металлическими гаражами обнажает еще одну из проблем Кишинева – отсутствие парковочных мест. Как отметил бывший владелец одной из ракушек Вадим Жосан, найти место для парковки в округе практически невозможно. Дворы забиты автомобилями.

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"Машину будем держать перед подъездом, так как больше негде. Автомобилей у нас и так полных двор, а теперь от каждого гаража добавится еще по одной, и вообще негде будет развернуться. Ночью, если приезжаешь, страшно, что творится", - пожаловался собеседник.

В ответ на это примэрия Кишинева обещает оборудовать 2,5 тысячи новых бесплатных парковочных мест - по 500 в каждом микрорайоне. Как отметил Кирилеску, работы по благоустройству парковок продолжатся и в последующие годы.

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