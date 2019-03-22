15:19 22 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Примэрия Кишинева

Борьба продолжится: незаконные постройки выявят по всему Кишиневу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
20910

Параллельно городские власти обещают оборудовать по 500 парковочных мест в каждом микрорайоне.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik, Дарья Чернега. Демонтаж металлических гаражей (ракушек, как их еще называют в народе) в Кишиневе продолжится. Примэрия Кишинева не ограничится работами по адресу Мирча чел Бэтрын, 29/1, где на пустыре были незаконно установлены свыше 50 гаражей. Ранее местные власти провели опрос среди жителей близлежащих домов о том, где именно они хотят обустроить зону отдыха. Выбор пал на участок, где были возведены ракушки.

  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
1 / 6
© Sputnik / Nicu Goncear
Демонтаж металлических гаражей в Кишиневе

"Нам даже негде отдыхать. Вся грязь собиралась на этом пустыре. Давно гаражи надо было убрать, чтобы освободить место для людей", - поделился мнением местный житель Владимир Петраке.

Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад>>>

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кому не повезло: власти Кишинева сносят незаконные постройки

Пересчитают всех

Вслед за микорорайоном Чеканы демонтаж гаражей начнется по всему Кишиневу. Как сообщил руководитель пресс-службы столичной администрации Василий Кирилеску, работы планируется завершить к середине лета. Не исключено, что справиться в намеченный срок примэрия не успеет. На данный момент местные власти даже не располагают информацией о том, где и сколько в Кишиневе возведено таких построек, а также, кто их владельцы. Поэтому первым делом проведут инвентаризацию ракушек.

"Большинство этих гаражей установлены незаконно. Те, что появились с разрешения, имеют статус временной конструкции. Их начали возводить еще в 80-е годы", - пояснил Кирилеску.

Когда претуры каждого микрорайона пересчитают гаражи, владельцам незаконных построек вышлют распоряжение с требованием их демонтировать. В противном случае местные власти разберут их принудительно.

Жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Радикальные меры властей: от чего решили отказаться в Кишиневе

Раскошелиться придется в любом случае

Принудительная эвакуация еще не означает, что владельцам ракушек ни за что не придется платить. Как пояснил глава пресс-службы примэрии, в случае с гаражами по улице Мирча чел Бэтрын муниципалитет нанял фирму для разборки старых конструкций. Все расходы потом распределят между их владельцами.

"Впоследствии будут составлены протоколы, которые вручат владельцам. Там будет указано, какую сумма расходов на эвакуацию должны покрыть владельцы", - отметил Кирилеску.

О том, сколько именно придется заплатить – говорить пока рано. Работы на Мирча чел Бэтрын идут медленно из-за того, что металлические гаражи забиты хламом, который тоже нужно эвакуировать. Это может повлиять на конечную стоимость работ.

"У нас уходит примерно четыре часа на один гараж. Внутри них строительный мусор, который мы тоже должны убрать. Это не так уж и легко. Поэтому в течение дня мы эвакуируем максимум два гаража", - рассказал работник фирмы Виктор Горячий.

город тонет в грязи
© Sputnik / Miroslav Rotari
На улице в центре Кишинева автомобиль провалился в яму в асфальте

Некоторые ракушки демонтируют в цельном виде. Более старые и ржавые разбирают на металлолом.

Где теперь парковаться

Борьба с металлическими гаражами обнажает еще одну из проблем Кишинева – отсутствие парковочных мест. Как отметил бывший владелец одной из ракушек Вадим Жосан, найти место для парковки в округе практически невозможно. Дворы забиты автомобилями.

Раскрыта тайна самых известных кишиневских львов>>>

"Машину будем держать перед подъездом, так как больше негде. Автомобилей у нас и так полных двор, а теперь от каждого гаража добавится еще по одной, и вообще негде будет развернуться. Ночью, если приезжаешь, страшно, что творится", - пожаловался собеседник.

В ответ на это примэрия Кишинева обещает оборудовать 2,5 тысячи новых бесплатных парковочных мест - по 500 в каждом микрорайоне. Как отметил Кирилеску, работы по благоустройству парковок продолжатся и в последующие годы.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Парковка ребром: власти Кишинева пояснили, что ждет водителей в столице
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Франции по футболу
Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг треку и лук - видео
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг терку и лук - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться