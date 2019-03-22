Транспортное движение по бульвару Дачия будет ограничено, в чем причина

В связи с проведением футбольного матча Молдова-Франция, движение на бульваре Дачия будет ограничено.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В пятницу движение общественного транспорта на бульваре Дачия изменят в период с 17.00 до 00.30.

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Такие меры будут предприняты в связи с проведением отборочного матча Чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Молдовы и Франции на столичном стадионе "Зимбру".

Дорожное движение будет ограничено на бульваре Дачия в направлении Международного аэропорта Кишинева, на участке между бульваром Куза-Водэ и улицей Буребиста. В связи с этим движение в этом районе будет организовано в обоих направлениях на проезжей части бульвара Дачия, на том же участке, из Центра в направлении аэропорта.

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Троллейбус №22 будет двигаться по сокращенному маршруту до бульвара Траян.

Троллейбус №30, автобусы №33, 44 и 49 будут двигаться следующим образом: от проспекта Дачия по улице Индепенденцей, бульвару Траян, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту.

Автобус №19 будет идти следующим образом: от бульвара Куза-Водэ по улице Индепенденцей, бульвару Дачия и улице Валя Кручий.

На улицах будут установлены временные дорожные знаки.

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