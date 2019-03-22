Молдова становится более привлекательной для иностранных граждан

Все больше иностранцев выбирают для учебы, труда или постоянного места жительства нашу республику.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В 2018 году более четырех тысяч иностранных граждан ходатайствовали о получении вида на жительство в Республике Молдова, что на 13% больше, чем в 2017 году. Такие данные приводит Бюро по миграции и беженцам.

В Молдову они приезжают на работу, учебу или же сообщают о намерении открыть свой бизнес или воссоединиться с семьей.

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По официальной статистике, в прошлом году свыше 21 тысячи иностранных граждан обратились за оформлением документов, чтобы остаться в нашей стране.

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Треть из них – граждане Турции. За ними по количеству ходатайств следуют граждане Румынии, Украины и Азербайджана.

Увеличилось и число иностранных инвесторов, которые предпочитают вкладывать деньги в развитие предпринимательской деятельности в Республике Молдова.

Максимальный срок пребывания на территории Молдовы трудоустроенных иностранных граждан – один год, после чего они могут продлить договор с работодателем.

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