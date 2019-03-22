Обыски в Молдове: задержаны шестеро человек

Многочисленные проверки прошли в рамках расследования дела о наркоторговле.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований и Инспектората полиции Унген провели серию обысков у подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры.

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Дело о миллионах: чем закончились обыски в Налоговой службе Молдовы - видео

"Обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого по факту приобретения, хранения, транспортировки и распространения наркотиков членами преступной группировки", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверок по месту жительства фигурантов дела обнаружено большое количество марихуаны, деньги, полученные от продажи наркотиков, оружие и боеприпасы, хранившиеся незаконно, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

"На данном этапе на 72 часа задержаны шестеро человек. Прокуроры будут просить суд поместить их под предварительный арест", - добавили в прокуратуре.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Обыски и задержания в рамках расследования дела о наркоторговле

Согласно действующему законодательству, фигурантам дела грозит от семи до 15 лет тюремного заключения.

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