Опасно для жизни: снаряды вермахта обнаружили в Штефан-Водэ - фото

Саперы ликвидировали арсенал боеприпасов в одном из населенных пунктов Штефан-Водского района.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Житель села Марианка де Жос Штефан-Водского района обнаружил на своем земельном участке 234 взрывоопасных предмета. На месте происшествия отправились саперы батальона Geniu.

Возглавляемая подполковником Ионом Головей бригада обнаружила 206 артиллерийских объекта, три бомбы от гранатомета и 22 боеголовки.

"Речь идет о боеприпасах немецкого производства времен Второй мировой войны. Они были уничтожены саперами в максимально безопасных условиях", - отметили в пресс-службе Минобороны.

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С начала года саперы выполнили 21 миссию по разминированию и ликвидировали 319 взрывоопасных предметов разного калибра по всей стране.

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Учитывая, что большинство взрывоопасных предметов обнаруживаются во время сельскохозяйственных работ, саперы обращают внимание - запрещено извлекать оружие руками или другими предметами, перемещать или извлекать детали боеприпасов и так далее.

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