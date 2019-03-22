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Банкноты номиналом 200 и 500 молдавских леев

Сколько может получать безработный в качестве пособия от государства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Ежемесячное пособие по безработице не может превышать размер среднемесячной заработной платы по экономике за прошлый год.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Пособие по безработице в Молдове будет предоставляться по новым правилам, которые вступили в силу с 10 февраля. Расчетом размера и выплатой пособия с этого года занимается Национальная касса социального страхования. Граждане получат деньги уже в марте, сообщает sputnik.md.

Светлана Шарбан.
© Sputnik / Osmatesco
Шарбан: кто в Молдове может рассчитывать на пособие по безработице

Согласно закону, территориальное подразделение Агентства занятости населения устанавливает право на пособие по безработице, а затем в Территориальной кассе социального страхования определяют размер пособия.

По данным кассы соцстраха, размер пособия по безработице рассчитывается на основе застрахованного дохода получателя, аккумулированного в течение 12 месяцев за последние два года, предшествующих дате регистрации статуса безработного. В то же время, размер выплаты определяется в зависимости от обстоятельств, при которых безработный прекратил трудовую деятельность. При этом пособие не может превышать размер среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год (в 2018-м эта сумма составляла 6150 леев или 350 долларов по текущему курс Нацбанка).

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Застрахованный доход подтверждается информацией из личного счета социального страхования заявителя. Таким образом, для расчета размера пособия по безработице не требуется представление документов бенефициаром.

Пособие по безработице выплачивается в течение 5-9 месяцев в зависимости от страхового стажа заявителя.

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