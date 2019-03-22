15:19 22 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций

Додон о матче Молдова-Франция: что пожелал президент национальной сборной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (23)
64 0 0

Глава республики Игорь Додон отметил, что не собирается делать прогнозы на этот спортивный поединок.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своими сыновьями посетит футбольный матч между сборными Молдовы и Франции.

"Сегодня вместе с сыновьями буду находиться на стадионе "Зимбру" и буду болеть за нашу сборную в игре с командой Франции. Думаю, что матч будет зрелищным, и от души желаю нашим ребятам забить как минимум один гол в ворота соперников, чемпионов мира. Это будет лучшим подарком для всех жителей нашей страны!", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, молдавским футболистам в этом матче будет очень сложно.

"Но, думаю, что они должны понять, что им нечего терять. Нужно все отбросить и показать красивую игру", - заявил он.

Болельщики сборной Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдова принимает в Кишиневе чемпионов мира по футболу сборную Франции

Глава республики отметил, что не собирается делать прогнозы на этот спортивный поединок.

"Это неправильно. Чемпион мира. Они приехали с достаточно сильной командой, а ведь могли выступить здесь в более слабом составе. Это и уважение к Молдове, так как они взяли самых хороших игроков", - отметил Додон.

Игра года: прямая трансляция футбольного матча Молдова-Франция>>>

В Молдавской федерации футбола поединок назвали "матчем века". Это спортивное событие состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы в этот день. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

В Кишиневе в этот день примут беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики смогут попасть на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.).

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (23)

По теме

Кто в Молдове сыграет с чемпионом мира по футболу: назван состав
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Франции по футболу
Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг треку и лук - видео
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг терку и лук - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться