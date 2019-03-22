Додон о матче Молдова-Франция: что пожелал президент национальной сборной

Глава республики Игорь Додон отметил, что не собирается делать прогнозы на этот спортивный поединок.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своими сыновьями посетит футбольный матч между сборными Молдовы и Франции.

"Сегодня вместе с сыновьями буду находиться на стадионе "Зимбру" и буду болеть за нашу сборную в игре с командой Франции. Думаю, что матч будет зрелищным, и от души желаю нашим ребятам забить как минимум один гол в ворота соперников, чемпионов мира. Это будет лучшим подарком для всех жителей нашей страны!", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, молдавским футболистам в этом матче будет очень сложно.

"Но, думаю, что они должны понять, что им нечего терять. Нужно все отбросить и показать красивую игру", - заявил он.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдова принимает в Кишиневе чемпионов мира по футболу сборную Франции

Глава республики отметил, что не собирается делать прогнозы на этот спортивный поединок.

"Это неправильно. Чемпион мира. Они приехали с достаточно сильной командой, а ведь могли выступить здесь в более слабом составе. Это и уважение к Молдове, так как они взяли самых хороших игроков", - отметил Додон.

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В Молдавской федерации футбола поединок назвали "матчем века". Это спортивное событие состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы в этот день. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

В Кишиневе в этот день примут беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики смогут попасть на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.).

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