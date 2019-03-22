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Перед матчем Молдова-Франция перекупщики продают билеты по 500 евро

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (25)
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Только далекие от футбола люди могут попасть на удочку мошенников: билеты на матч года имеют несколько степеней защиты.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В преддверии футбольного матча между сборными Молдовы и Франции, который состоится всего через несколько часов, оживились перекупщики - в сети появляются предложения о продаже билетов на этот спортивный поединок. Объявления самые разные – есть цены и по 500 евро и даже по 1000 евро. Да только все упирается в то, что билеты на этот матч перепродать невозможно.

Корреспонденты Sputnik ведут текстовую трансляцию с матча>>>

"Отмечаем, что покупка билетов у неавторизированных лиц категорически запрещена. Болельщики, персональный код в идентификационных документах которых не совпадет с тем, что указан в билете, не будут допущены на стадион", - отметили в Молдавской федерации футбола.

Некоторые перекупщики идут на хитрость и готовы продать билеты, сопроводив их даже документами. Корреспондент Sputnik решил позвонить по одному из таких объявлений, однако номер телефона оказался недействительным.

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Публикация от FMF (@fmfmoldova)

Важно! На матч Молдова-Франция можно попасть на основе билета, абонемента или приглашения, но при себе обязательно нужно иметь идентификационный документ, где указан персональный код. Рекомендуется приезжать на стадион за два часа до матча, а также еще раз проверить, если в билете, абонементе или приглашении указаны последние шесть цифр персонального кода.

Болельщики сборной Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдова принимает в Кишиневе чемпионов мира по футболу сборную Франции

Что надо знать, собираясь на матч Молдова-Франция

Для прохода к стадиону "Зимбру" организуют два "коридора" – один со стороны улицы Куза-Водэ, а второй – с улицы Буребиста. Там установят ворота для входа и будет проводиться проверка сотрудниками правоохранительными органов – полицией, стюардами, охранниками и волонтерами. Рекомендуется использовать общественный транспорт. В преддверии матча и после игры на линию будет выведено достаточно единиц транспорта.

Доступ на стадион откроют с 19.45, то есть за два часа до начала спортивного поединка.

Правоохранительные органы предупреждают, что запрещено проносить на стадион:

  • оружие;
  • взрывоопасные, колющие и режущие предметы;
  • пиротехнику;
  • слезоточивые вещества;
  • стекло и бутылки;
  • наркотики;
  • алкоголь.

Запрещено использовать флаги, рисунки, панно и баннеры ксенофобского и расистского характера, а также любые подобные скандирования. Запрещено приходить на стадион в состоянии опьянения.

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спиридон: после матча с Францией надеемся вернуть болельщиков на стадион

В Молдавской федерации футбола поединок между сборными Молдовы и Франции назвали "матчем века". Это спортивное событие пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. 

Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру">>>

В молдавской столице в этот день приняты беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики проходят на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.). В город прибыли четыре сотни иностранных фанатов и десятки журналистов.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (25)

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Теги:
перекупщики, Футбол
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