На улицы Кишинева в понедельник выйдут самоходки: как они выглядят

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. С 25 марта в Кишиневе запустят новый троллейбусный маршрут №37, который соединит столицу с коммуной Бубуечь, которая входит в состав микрорайона Чеканы.
Расстояние между конечными остановками составляет 25 километров, а время в пути – порядка 70 минут. Интервал прибытия машин, как сообщили в примэрии Кишинева, - 24 минуты. Обслуживать этот маршрут будут три троллейбуса на автономном ходу.
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Как будут ездить "самоходки"
Троллейбусы №37 будут ездить с бульвара Ю. Гагарина по бульвару Д. Кантемира, улицам Измаильской, Узинелор (Заводская), а в черте Бубуечь – по улице Т. Бубуйог. Обратный маршрут: с центральной улицы коммуны - Т. Бубуйог, а в черте города по улицам Узинелор, Измаильской, бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина. Название маршрута №37 – "Вокзал – село Бубечь".
До настоящего момента в Кишинев из Бубуечь можно было добраться только на маршрутных микроавтобусах. При этом в коммуне проживают 12 тысяч человек, и с перевозкой такого количества пассажиров "маршрутки" не справляются.
Троллейбусы на автономном ходу соединяют Кишинев с пятью близлежащими населенными пунктами - Сынджерой, Ставченами, Трушенами, Дурлештами и Яловенами.
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