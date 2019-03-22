21:27 22 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Телеведущая Анжела Гонца

Анжела Гонца объявила в Facebook, что страдает тяжелой болезнью – видео

© Photo: Facebook / Angela Gonța
Общество
Получить короткую ссылку
303 0 0

Журналистка сочла нужным объясниться в связи с путаницей в эфире: все дело в том, что "когда ведущая не ориентируется в пространстве, получается так....".

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Известная молдавская телеведущая Анжела Гонца перепутала активиста Павла Григорчука с депутатом-демократом Сергеем Сырбу в сюжете о конфликте между двумя небезызвестными мужчинами. Журналистка, называя Сырбу, указала на портрет Григорчука, и наоборот, оглашая фамилию активиста, махнула рукой на снимок депутата.

После такой путаницы в эфире Гонца поспешила объясниться в Facebook. Она написала, что "склероз близок". Конечно, это шутка, или, по крайней мере, преувеличение.

"Когда ведущая не ориентируется в пространстве, получается так... Хорошо хоть платье от Georgette красивое", - добавила Гонца.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Анжела Гонца все делает быстро и теперь весит 48 килограммов
Анжела Гонца рассказала о бессоннице и о своей новой страсти
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Франции по футболу
Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото
Французские футболисты потренировались в Кишиневе и готовы сразиться со сборной Молдовы
Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться