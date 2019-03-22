Анжела Гонца объявила в Facebook, что страдает тяжелой болезнью – видео

Журналистка сочла нужным объясниться в связи с путаницей в эфире: все дело в том, что "когда ведущая не ориентируется в пространстве, получается так....".

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Известная молдавская телеведущая Анжела Гонца перепутала активиста Павла Григорчука с депутатом-демократом Сергеем Сырбу в сюжете о конфликте между двумя небезызвестными мужчинами. Журналистка, называя Сырбу, указала на портрет Григорчука, и наоборот, оглашая фамилию активиста, махнула рукой на снимок депутата.

После такой путаницы в эфире Гонца поспешила объясниться в Facebook. Она написала, что "склероз близок". Конечно, это шутка, или, по крайней мере, преувеличение.

"Когда ведущая не ориентируется в пространстве, получается так... Хорошо хоть платье от Georgette красивое", - добавила Гонца.

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